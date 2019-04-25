Более 500 жителей Хойников зажгут свечи в память о трагедии на ЧАЭС

25 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Более 500 жителей Хойников зажгут свечи в память о трагедии на Чернобыльской АЭС во время акции "Память", которая пройдет сегодня в райцентре, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделе идеологической работы, культуры и по делам молодежи Хойникского райисполкома.
Ежегодно накануне дня Чернобыльской аварии, которая произошла 26 апреля, жители района собираются возле Центра культуры в Хойниках, чтобы вспомнить об этой катастрофе.
Начнет мероприятие демонстрация фильма под открытым небом. С помощью специального проектора видеоряд о развитии Хойникского района выведут на стену местного Центра культуры.
Затем участники акции зажгут свечи, лампадки, выдвинутся к памятнику Скорби, у которого пройдет митинг-реквием и возложение цветов. "Зажженные свечи как символ обновления и продолжения жизни оставят у подножия монумента", - рассказали в райисполкоме.
Традиционно в акции участвуют представители предприятий района, общественных организаций, молодежь и просто неравнодушные люди. Как уточнили в райисполкоме, присоединиться могут все желающие. Начало в 21.30.-0-
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