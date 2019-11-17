Более 530 тыс. жителей Минской области уже проголосовали на выборах в Палату представителей

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области уже более 530 тыс. избирателей проголосовали на выборах в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва, сообщила корреспонденту БЕЛТА председатель областной избирательной комиссии Оксана Таранда.

По данным на 12.00, в центральном регионе проголосовали 531 тыс. 526 человек - почти 47,4% избирателей от числа включенных в списки. "В целом работа идет в штатном режиме. Все участки подготовлены качественно, проводится масса различных мероприятий, чтобы избиратели были в хорошем настроении, чувствовали праздник", - отметила Оксана Таранда.

Информации о каких-то проблемах на участках в облизбирком не поступало.

Всего в Минской области образовано 17 округов. Открыты 982 участка для голосования, в том числе семь размещены в воинских частях, 36 - в санаториях, профилакториях, домах отдыха, больницах и других организациях здравоохранения. На места в Палате представителей претендуют 67 человек. В списки избирателей включены 1 млн 121 тыс. 384 человек.-0-