Более 54 тыс. водителей оштрафованы в Гомельской области в январе-октябре за отсутствие техосмотра

19 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. За управление транспортными средствами без разрешения на допуск к участию в дорожном движении на территории Гомельской области в январе-октябре этого года оштрафованы более 54 тыс. водителей, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Кроме того, свыше 900 должностных лиц привлечены к административной ответственности за допуск к участию в дорожном движении транспорта с техническими неисправностями или без техосмотра.

Госавтоинспекция Гомельской области с 19 по 29 ноября проводит профилактические мероприятия "Гостехосмотр", которые нацелены на контроль за своевременностью получения разрешения на допуск к участию в дорожном движении. "Проводимые проверки фиксируют на улицах и дорогах области значительное количество транспортных средств с неудовлетворительным внешним видом и явными признаками технической неисправности, а также не прошедших контроль технического состояния и процедуру выдачи разрешения на допуск к участию в дорожном движении", - отметили в УГАИ.

Госавтоинспекторы напомнили, что за управление транспортным средством без техосмотра предусмотрено предупреждение или штраф в размере от 1 до 3 базовых величин (1 БВ равна Br24,5), в случае повторного нарушения в течение года - штраф от 2 до 5 базовых величин.-0-