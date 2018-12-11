Более 550 мероприятий организуют в Минске во время благотворительной акции "Наши дети"

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 550 мероприятий пройдет в Минске во время благотворительной акции "Наши дети". Об этом сообщила журналистам заместитель начальника отдела воспитательной и идеологической работы комитета по образованию Мингорисполкома Надежда Великая сегодня перед торжественным открытием городской новогодней благотворительной акции "Наши дети" в Минском государственном дворце детей и молодежи, передает корреспондент БЕЛТА.

"В столице будут организованы благотворительные акции и утренники, концерты и театрализованные представления, карнавалы и дискотеки - всего более 550 мероприятий. По предварительным оценкам, в них примут участие свыше 145 тыс. ребят", - рассказала Надежда Великая.

По ее словам, только на открытии акции присутствуют более 250 человек, в числе которых - дети из малообеспеченных семей, ребята, нуждающиеся в социальной поддержке, талантливая и одаренная молодежь.

В церемонии открытия приняли участие член Постоянной комиссии Совета Республики по образованию, науке, культуре и социальному развитию Екатерина Дулова, заместитель председателя Мингорисполкома Игорь Юркевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Анна Старовойтова.

У входа юных посетителей встречали ростовые куклы, которые приглашали детей танцевать, ребятам предлагали принять участие в мастер-классах по созданию игрушек из фетра, кожи и меха, попробовать свои силы в скрапбукинге и сделать аквагрим. После игр и конкурсов гостей пригласили на новогоднее представление - встречу с Дедом Морозом, Снегурочкой и сказочными героями.

Благотворительная акция "Наши дети" стартовала 10 декабря и продлится по 11 января. Новогодние праздники, представления и утренники пройдут во всех регионах Беларуси. Традиционно руководители госорганов и предприятий, лидеры общественных объединений посетят социально значимые объекты и поздравят детей, подарят им компьютерную технику, игрушки, спортивный инвентарь, сладости. Особое внимание будет уделено детям, которые оказались в сложной жизненной ситуации, воспитанникам школ-интернатов, детям из многодетных, опекунских, приемных семей, детям-инвалидам.-0-