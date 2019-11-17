Более 56% избирателей Минской области сделали свой выбор

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области на выборах в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва проголосовали уже более 56,6% избирателей, включенных в списки (с учетом досрочного голосования), сообщила корреспонденту БЕЛТА председатель областной избирательной комиссии Оксана Таранда.

"По данным на 14.00, в центральном регионе проголосовали 635 тыс. 10 человек, или 56,65% избирателей от числа включенных в списки", - отметила Оксана Таранда.

Она пояснила, что с момента открытия участков списки избирателей регулярно и оперативно уточняются. "Например, мы думаем, что человек проживает по месту регистрации, а он зарегистрирован по месту пребывания - в Минске или райцентре, или еще где-то. Со вкладышем в паспорте о регистрации по месту пребывания или договором найма жилого помещения он может обратиться на соответствующий участок. И участковая комиссия обязана внести его в дополнительный список избирателей, а также сообщить в участковую комиссию по месту постоянного проживания гражданина, что он там голосовать не будет", - привела пример Оксана Таранда. Корректировка может быть связана также с уточнением реального количества избирателей на закрытых участках, например, в больнице.

Поэтому, если на 8.00 речь шла о 1 млн 123 тыс. 425 человек в Минской области, то на 14.00, по уточненным данным, в списки включены 1 млн 120 тыс. 861 человек.

Всего в Минской области образовано 17 округов. Открыты 982 участка для голосования, в том числе 7 размещены в воинских частях, 36 - в санаториях, профилакториях, домах отдыха, больницах и других организациях здравоохранения.

На места в Палате представителей претендуют 67 человек.-0-