Более 57 тыс. человек в Могилевской области оздоровились в 2020 году за счет средств бюджета

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. За 2020 год с использованием средств государственного социального страхования и республиканского бюджета в Могилевской области оздоровлены 57 323 человека. Об этом БЕЛТА сообщили в Республиканском центре по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения.

Почти 5,9 тыс. человек (работающих и их детей) были направлены в здравницы за счет средств государственного социального страхования через комиссии по оздоровлению и санаторно-курортному лечению предприятий, организаций. Из общего числа путевок, полученных с использованием средств госсоцстрахования, 53,2% выданы бесплатно детям, 10,6% оплачены в размере 15% от их полной стоимости родителями, направляющимися совместно с детьми, и 36,2% выданы работающим с частичной оплатой.

Особое внимание уделялось оздоровлению детей до 18 лет, которым установлена инвалидность. С учетом эпидемиологической обстановки бесплатно направлены на санаторно-курортное лечение 266 детей-инвалидов, в том числе 5 были оздоровлены за счет выдачи путевок по месту работы одного из родителей.

Также за счет республиканского бюджета были выделены путевки на санаторно-курортное лечение для 5 инвалидов и участников Великой Отечественной войны и приравненных к ним и 753 неработающих инвалидов I и II группы, имеющих право на первоочередное обеспечение путевками.

С частичной оплатой направлены в здравницы чуть более 1 тыс. человек из числа неработающих ветеранов труда и инвалидов III группы, в том числе пенсионеров силовых структур.

Детям, проживающим и обучающимся на загрязненных радионуклидами территориях, предоставляется ежегодное бесплатное санаторно-курортное лечение и оздоровление. За 2020 год в области более 7,5 тыс. таких ребят воспользовались этой возможностью. Также было оздоровлено 8 взрослых - неработающих инвалидов I и II группы, пострадавших от катастрофы на ЧАЭС.

Кроме того, за прошлый год в оздоровительных лагерях провели время с пользой около 440 студентов и почти 46,3 тыс. школьников.

Из общего количества оздоровленного населения Могилевской области с использованием государственных средств в 2020 году 90,7% составляют дети.

Всего на санаторно-курортное лечение и оздоровление населения Могилевской области в 2020 году затрачено Br12,6 млн госсредств, из них частично возмещено гражданами Br605 тыс., или 4,8%.-0-