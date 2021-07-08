Более 58 тыс. мусорных контейнеров закупят для индивидуальной застройки Минской области в текущем году

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 58 тыс. контейнеров для раздельного сбора отходов планируется купить и раздать для установки в сельской индивидуальной застройке Минской области в текущем году. О таких планах рассказал сегодня первый заместитель генерального директора ГО "Жилищно-коммунальное хозяйство Минской области" Артем Лобко на пресс-конференции по теме "Комплексное благоустройство и формирование современной среды обитания городов и сел республики", передает корреспондент БЕЛТА.

В Минской области в 2020 году, по словам представителя предприятия ЖКХ, удалось добиться полного перехода на раздельный сбор мусора в жилфонде. В минувшем году было приобретено и роздано 65,5 тыс. контейнеров для раздельного сбора мусора - как раз для установки в районах сельской индивидуальной застройки.

"Что касается 2021 года, то чуть более 58 тыс. контейнеров планируется купить и раздать для установки в сельской индивидуальной застройке", - добавил Артем Лобко.

Сам вывоз может быть организован по двум схемам: либо с организованной контейнерной площадки, либо через подомовой объезд. Это определяется логистикой и пожеланиями населения.-0-