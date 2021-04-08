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08 апреля 2021, 18:08

Более 6 тыс. человек присоединились в Брестской области к акции "Неделя леса"

Фото из архива
Фото из архива

8 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области к республиканской акции "Неделя леса", которая проходит с 3 по 10 апреля, присоединились более 6 тыс. человек. Об этом сообщил сегодня журналистам генеральный директор Брестского государственного промышленного лесохозяйственного объединения Алексей Прокопов, передает корреспондент БЕЛТА.

"В Брестской области к Неделе леса в этот раз присоединились более 6 тыс. человек. За время акции планируем посадить более 460 га леса. Всего в нынешнем году намечено высадить деревья на 4650 тыс. га. Площадь меньше, чем в 2020-м, поскольку нет поврежденных жуком-короедом территорий. Успешно справились с этой проблемой", - отметил Алексей Прокопов.

К Неделе леса сегодня присоединились руководители Брестского облисполкома и областного Совета депутатов. Они высадили молодые деревца сосны на одной из культивированных лесосек в Брестском районе. В том числе в грунт высажены сеянцы с закрытой корневой системой.

"В области во время акции будет высажено около 2 млн деревьев. Сегодня к ней присоединились и представители облисполкома. Садить лес - это вклад в природу, легкие Беларуси. В стране принята серьезная программа по сохранению леса, в том числе поэтому у нас развита деревообрабатывающая промышленность", - сказал председатель Брестского облисполкома Юрий Шулейко. Он добавил, что во всех городах и селах региона сейчас наводят порядок после зимы: убирают мусор, ремонтируют дороги, проводят озеленение. "Многие жители выходят и наводят порядок на земле. Хотелось бы, чтобы горожане больше включились в эту работу, убирали в своих дворах. Потому что сельский житель приучен наводить порядок возле своего дома", - обратил внимание губернатор.

В Брестской области лесные культуры уже высажены на половине отведенных площадей. Лесхозы на юге региона начали посадки чуть раньше. Северные - Барановичский, Ганцевичский, Ляховичский - из-за погоды приступили позже. До конца апреля работы по созданию и дополнению лесных культур планируется закончить.

К слову, в области зафиксированы первые лесные пожары - в апреле произошло четыре случая.-0-

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акция Брестская область лесное хозяйство
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