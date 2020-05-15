Более 6 тыс. человек трудоустроились на созданных в I квартале предприятиях в Минске

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске 6,4 тыс. человек получили рабочие места на созданных в первом квартале предприятиях и производствах - это один из выполненных ключевых показателей развития экономики столицы за этот период, сообщает Мингорисполком в официальном Telegram-канале "Минск. Официально".

Объем валового регионального продукта за первый квартал составил Br8,6 млрд и вырос на 2% к аналогичному периоду прошлого года. По важнейшим направлениям социально-экономического развития - промышленность, строительство, розничная торговля - обеспечены темпы роста, превышающие темп роста ВРП. За этот период прямые иностранные инвестиции составили около $760 млн. Доведенное задание перевыполнено в два раза. За первые три месяца построено 175,5 тыс. кв.м жилья, 218 многодетных семей получили ключи от квартир.

Во втором квартале внимание городских властей будет сконцентрировано на состоянии потребительского рынка и ценовой стабильности, объемах товарооборота оптовой торговли и общественного питания, ситуации на рынке труда, реализации мероприятий по импортозамещению. Для дальнейшего наращивания прямых иностранных инвестиций предлагается пересмотреть объем и характер обязательств, предъявляемых к инвесторам, отменить штрафные санкции за нарушение промежуточных сроков по договорам, а также уменьшить их размеры за конечный срок реализации проектов.-0-