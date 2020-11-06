Более 6 тыс. коек могут выделить в Брестской области для лечения пневмоний и COVID-19

6 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области в стационарах могут выделить более 6 тыс. коек для лечения пневмоний и COVID-19. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель облисполкома Анатолий Лис, передает корреспондент БЕЛТА.

В городах и районах Брестской области с учетом прогнозируемой заболеваемости COVID-19 разработали планы по перепрофилированию имеющихся коек в инфекционные. Предусмотрено дополнительное подключение точек подачи кислорода, приобретено оборудование для искусственной вентиляции легких. "Для этих целей можем отвести более 6 тыс. коек. Во время первой волны на пике мы были готовы, чтобы одновременно в стационарах области находились 4,2 тыс. пациентов. Но такое количество коек не потребовалось задействовать", - рассказал Анатолий Лис. Он добавил, что дополнительные меры приняты и для оказания амбулаторной помощи.

По его словам, сформирован запас лекарств для лечения коронавирусной инфекции, средств защиты для медицинского персонала (масок, респираторов, защитных костюмов, очков). В регионе в пяти лабораториях можно сделать ПЦР-тест. Учреждения здравоохранения оснащены 427 аппаратами искусственной вентиляции легких, 126 наркозно-дыхательными аппаратами. Больницы региона располагают 91 кислородным концентратором и более 1,5 тыс. точек респираторной поддержки, количество которых по сравнению с первой волной увеличилось почти в два раза.

"Медицинских работников, врачей достаточно. Мы готовы своевременно оказывать помощь. Естественно, сложно предположить, как быстро будет идти подъем заболеваемости", - сказал председатель Брестского облисполкома.

Анатолий Лис посетовал, что некоторые жители области пренебрегают элементарными правилами профилактики COVID-19. В местах массового скопления - магазинах, общественном транспорте - нужно соблюдать масочный режим. Не стоит забывать об обработке рук и поверхностей дезинфицирующими средствами, регулярном проветривании помещений. "Замечаю, что к этому люди относятся с прохладцей. Хотя поначалу сильно испугались, смели все маски. Сейчас их очень мало покупают, а самое главное (даже если есть) - не пользуются. Да, это не панацея, но маска будет предотвращать определенные риски заболевания", - подчеркнул губернатор.-0-

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