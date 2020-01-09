Более 6 тыс. жителей Витебской области получили помощь во время акции БОКК "Забота"

9 января, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Свыше 6 тыс. нуждающихся жителей Витебской области получили материальную помощь за время проведения в регионе ежегодной кампании Белорусского общества Красного Креста "Забота", сообщили корреспонденту БЕЛТА в областной организации.

Акция проходила с октября по декабрь 2019 года с целью повышения качества жизни пожилых людей, привлечения внимания общественности к проблемам наиболее нуждающихся категорий граждан и оказания социальной помощи многодетным, неполным, малообеспеченным семьям. Активное участие в кампании приняли трудовые коллективы учреждений и организаций различных форм собственности. Среди них Витебский облисполком, предприятия "Витебскоблавтотранс", "Веста", "Витебскэнерго", "Белинвестбанк" по Витебской области, "Витебскоблдорстрой". Общими усилиями было собрано более Br5,8 тыс. Средства по мере накопления передавались нуждающимся людям.

10 января в Первомайском районе Витебска в продолжение кампании на базе филиала "Вдохновение" Витебского городского центра дополнительного образования детей и молодежи представителям почти двух десятков семей, находящихся в особо опасном положении, будут вручены продовольственные наборы и новогодние подарки для детей. Аналогичные мероприятия пройдут на этой неделе и в других районах областного центра.-0-