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28 ноября 2019, 09:45

Более 60 девушек стали участницами кастинга "Мисс Беларусь-2020" в Могилеве

28 ноября, Могилев /Анастасия Гузовская - БЕЛТА/. Более 60 красавиц приняли участие в региональном кастинге национального конкурса красоты "Мисс Беларусь-2020" в Могилеве. Отборочный тур прошел в Могилевском центре культуры и досуга, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Кто-то из участниц пришел на кастинг в одиночестве, а кто-то - с группой поддержки. Девушки поправляли прически, о чем-то болтали и смеялись. Но в атмосфере немного чувствовалось волнение. Настроить и приободрить юных красавиц пришла руководитель театра моды государственного учреждения культуры "Дворец культуры области", руководитель подиум-школы Nagorny Models, член жюри Татьяна Полозкова. "Расслабьтесь и думайте только о хорошем, снимите все свои внутренние зажимы. Выпрямите спинки, расправьте плечики и пройдите перед жюри с улыбкой и хорошим настроением, даже если вы не имеете представления о модельной походке. Это интересный опыт для каждой из вас, и я рада видеть, что в нашем городе живет так много красивых девушек", - сказала она.

После этого начался кастинг. Девушки разбились на группы по пять человек. Им необходимо было красиво продефилировать перед жюри и немного рассказать о себе. Кастинг шел динамично, девушки не теряли позитива. Екатерина Примаченко, студентка Могилевского государственного медицинского колледжа, стала участницей первой пятерки. "В таком конкурсе я участвую впервые. Хотя я следила за тем, какие кастинги проходят в городе, но все не осмеливалась. А в этот раз захотелось узнать все изнутри, набралась смелости и пришла. Никакой дополнительной подготовки не понадобилось. Только уверенность в собственных силах и поддержка близких. И знаете, я прошла дальше", - поделилась эмоциями девушка.

Для Вики и Яны этот кастинг не первый. Они уже титулованные красавицы города. "Это мой второй кастинг. Первым стал оборочный этап конкурса "Мисс Могилев" весной этого года. Я в нем победила. Такие конкурсы и кастинги позволяют девушкам проявить себя, стать увереннее, познакомиться с большим количеством новых и интересных людей. Конечно, хотелось бы в будущем связать свою жизнь с модельным бизнесом, но как получится", - рассказала Яна Геращенко, студентка Могилевского государственного университета имени А.А.Кулешова и обладательница звания "Мисс Могилев-2019".

Виктория Санникова начала свой список побед еще в университете. "Моей первой победой в конкурсе красоты стала корона "Мисс МГУ" в 2016 году, а в 2019-м я стала второй вице-мисс Могилева. Конкурсы красоты и кастинги - это в первую очередь обмен эмоциями, хороший повод для встречи с уже знакомыми девушками, завести новые знакомства, - поделилась Виктория. - Какого-то универсального секрета для успешного прохождения кастинга нет. На мой взгляд, победа кроется в том, с каким настроением ты приходишь, как подаешься себя. Быть собой, нести позитив, потому что твой заряд окутывает всех вокруг. Когда ты заходишь, улыбаешься, держишь ровную осанку, общаешься с жюри - это невероятная атмосфера, которой заряжаешься".

К участницам кастинга предъявлялся стандартный набор требований: рост от 174 см, возраст от 18 до 24 лет, иметь белорусское гражданство, не состоять в браке и не иметь идей. На теле не должно быть пирсинга и татуировок. "Мы также вели диалог с девушками. Было интересно узнать их хобби и увлечения, взгляды и видение мира, - рассказала Татьяна Полозкова. - Стандарты для всех одинаковые, но это не значит, что не может быть исключений. Если к нам приходит девушка с ростом 172, но она обаятельная, артистичная, раскованная, позитивная, у нее интересные творческие или спортивные увлечения, - мы дадим ей шанс, потому что она будет отличной претенденткой на участие в республиканском конкурсе".

Из 64 участниц в областной отборочный тур прошли 42 девушки.-0-

Фото Олега Фойницкого

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