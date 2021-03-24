24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 60% доходов бюджета Минской области составляют платежи негосударственного сектора экономики, сообщил БЕЛТА заместитель начальника инспекции МНС по области Юрий Коновалов.

"В январе-феврале 2021 года платежи субъектов негосударственного сектора экономики в общих налоговых поступлениях области составили 62,7%", - сказал он.

Данные плательщики за первые два месяца текущего года уплатили в бюджет Br382,7 млн налогов и платежей. Из них организации - Br357,9 млн, или 93,5%, индивидуальные предприниматели - Br24,8 млн, или 6,5%.

По сравнению с аналогичным периодом 2020 года поступления вышеуказанных субъектов в сопоставимых ценах увеличены на 2,6%, или на Br9,6 млн.-0-