Более 60 елочных базаров развернется в Брестской области

2 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области определено более 60 площадок для торговли живыми елями. Также приобрести новогодние деревья можно будет в лесхозах и лесничествах, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель руководителя по идеологической работе Брестского государственного производственного лесохозяйственного объединения Илья Шпак.

Купить живую ель или сосну можно будет с 19 декабря. Первые елочные базары в области откроются в Бресте, Каменце, Высоком и Ляховичах. Затем к ярмаркам присоединятся другие города и районы. Например, в областном центре новогодние деревья будут продаваться на 12 площадках, еще четыре заработают с 26 декабря. Елки покупателям предложат как лесхозы, так и частные компании.

Как обычно, стоимость деревьев будет варьироваться в зависимости от их высоты и места доставки. Например, цена елочки до 1 м составит от Br6,2 до Br9,5, до 2 м - обойдется в среднем Br10. За ель или сосну от 2 м придется заплатить немного дороже. Также будет возможность купить к зимним праздникам деревья в кадках и хвойные букеты.

"Сейчас подбираются участки для заготовки новогодних елок. В каждом лесхозе есть плантации, где ели и сосны выращиваются специально для продажи к Рождеству и Новому году. Примерно с 18 декабря начнется их вырубка для реализации на базарах", - рассказал Илья Шпак.

В середине декабря работники лесной охраны перейдут на усиленный вариант несения службы. В зону повышенного внимания попадут дороги, на выездах из лесов будут установлены дополнительные фотоловушки. За незаконную рубку деревьев (ст.15.22 КоАП) нарушителям грозит штраф от 5 до 50 базовых величин (одна БВ - Br27). Для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц закон предусматривает более строгое наказание.-0-