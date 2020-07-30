Более 60 нуждающихся в улучшении жилищных условий получили ключи от новостройки в Минске

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Торжественное заселение жилого дома по ул. Уборевича, 88 состоялось сегодня в Минске. Среди собственников квадратных метров и их семей, которые получили долгожданные ключи и документы, почти половина - из числа нуждающихся в улучшении жилищных условий, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Двухсекционный 15-этажный жилой дом не типовой, проект реализован в индивидуальном исполнении, строительство заняло 15 месяцев, а введена многоэтажка в конце мая. Теперь же для собственников организовано символическое новоселье. Кстати, строительство велось для общей категории граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, без использования господдержки. Для них выделены 63 квартиры общей площадью почти 4,1 тыс. кв.м. Всего же в доме 45 однокомнатных и 89 двухкомнатных квартир. Стоимость строительства 1 кв.м составила Br1785.

При проектировании был учтен уровень автомобилизации Минска. Поэтому для хранения автомобилей на придомовой территории предусмотрена парковка на 27 машино-мест, в том числе 4 машино-места - для спецавтомобилей инвалидов. А рядом с многоэтажкой возведена многоуровневая стоянка на 107 машино-мест.

Заказчик строительства - УКС Заводского района, генеральный подрядчик - ОАО "Стройтрест №1".

По данным официальной статистики, в I полугодии 2020 года организации всех форм собственности построили в Минске 4,5 тыс. новых квартир, введено 274,9 тыс. кв.м жилья. В том числе для нуждающихся в улучшении жилищных условий построено 40,3 тыс. кв.м общей площади. Из них с использованием господдержки возведено 31 тыс. кв.м. В распоряжении многодетных семей столицы оказались 16,8 тыс. кв.м долгожданных новостроек.

На данный момент, по информации комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома, в стадии строительства находятся 140 жилых домов общей площадью 1,6 млн кв.м, из них 500 тыс. кв.м строят коммунальные застройщики, 1,1 млн кв.м. - коммерческие предприятия. Наиболее масштабное строительство жилья ведется в Октябрьском районе, где возводится около 700 тыс. кв.м жилья, или более 40% всего объема жилищного строительства в столице. В тройку также входят Центральный и Московский районы, где возводится 245 тыс. кв.м и 219 тыс. кв.м жилья соответственно. Основные строительные площадки для нуждающихся в улучшении жилищных условий находятся в микрорайонах Лошица, Чижовка и др. В Минске также определены земельные участки для строительства индивидуальных домов. Расположены они будут в микрорайонах Сокол, Чижовка, деревне Зацень, на территории границ улиц Ангарской и Байкальской.

Всего в этом году в столице необходимо построить 630 тыс. кв.м жилья. При этом все активнее осваиваются города-спутники Минска, в первую очередь Смолевичи. Там сдается жилой дом на 192 квартиры, куда направлены минчане-очередники. До конца текущего года планируется приступить к строительству еще 6 домов, в стадии проектирования - детский сад и школа.

На учете нуждающихся в улучшении жилищных условий в Минске состоит более 192 тыс. семей, из них 6283 - многодетные.-0-