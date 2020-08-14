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14 августа 2020, 07:19

Более 60 спортсменов соберет республиканский шашечный фестиваль в Дрогичине

Фото из архива
Фото из архива

14 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. Республиканский шашечный фестиваль "Етвызь" пройдет 14-16 августа в Дрогичине, сообщили корреспонденту БЕЛТА в райисполкоме.

Спортивный праздник проводится ежегодно с 1992 года. Шашечные баталии пройдут в районном Доме культуры, понаблюдать за ними сможет любой желающий. В Дрогичине ждут сильнейших белорусских спортсменов.

"Это первые соревнования шашистов страны в очном формате после затяжного перерыва, вызванного с пандемией коронавируса", - отметил главный судья соревнований, судья национальной категории, международный мастер спорта Василий Нагорный.

Для участия в мероприятии зарегистрировались 62 спортсмена разного возраста и квалификации. Среди них 15 мастеров спорта Беларуси, 22 кандидата в мастера, 18 спортсменов первого разряда. Самое большое представительство у брестчан - около 30 человек. Из Минска приехали 14 участников. Гродненская область делегировала 13 спортсменов. Есть представители Витебской и Гомельской областей.

Более 20 спортсменов младше 18 лет. Двум самым юным участникам по 12 лет. Самый опытный шашист - Вячеслав Полянский - на днях отметил 80-летие. Он давний друг фестиваля и практически ежегодно принимает участие в "Етвызе".

В программе соревнований квалификационный мастерский и юношеский турниры. Участники сыграют по швейцарской системе в девять туров. В последний день состоится массовый блицтурнир, в котором 14 спортсменов, показавших лучший результат, сыграют с международным гроссмейстером Евгением Кондраченко. К слову, известный белорусский шашист впервые выступил на фестивале в Дрогичине более 20 лет назад.

"Состязания интересны именно тем, что за доской с шашками встречаются спортсмены разной квалификации: здесь мастер спорта или гроссмейстер может играть с юным второразрядником или перворазрядником. Эти соревнования - школа становления для начинающих спортсменов. Они популярны среди молодежи и потому, что здесь есть возможность повысить квалификацию, выполнив спортивный разряд", - сказал Василий Нагорный.

Организаторами республиканского шашечного фестиваля выступают управление спорта и туризма Брестского облисполкома, Дрогичинский райисполком, Дрогичинский физкультурно-спортивный комплекс, РОО "Белая Русь".-0-

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