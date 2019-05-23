Более 60 тыс. детей Гомельской области оздоровятся на летних каникулах

23 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области на летних каникулах в лагерях и санаториях планируется оздоровить 60 тыс. 523 ребенка, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник Гомельского областного управления Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Василий Зубец.

По словам собеседника, из названного количества свыше 14,5 тыс. детей, проживающих или обучающихся на территориях радиоактивного загрязнения, отправятся в составе групп в санаторно-курортные организации. В детских оздоровительных, спортивно-оздоровительных лагерях с пользой проведут время 46 тыс. детей, в том числе свыше 13 тыс. девочек и мальчиков в лагерях с круглосуточным пребыванием и почти 33 тыс. - с дневным.

Начальник управления пояснил, что в области будут работать 9 стационарных оздоровительных лагерей, 5 из которых будут работать в четыре смены. Планируется открыть примерно 200 лагерей труда и отдыха, 138 спортивно-оздоровительных лагерей, 4 лагеря оборонно-спортивного профиля.

Особое внимание во время каникул уделят досугу ребят из многодетных, приемных, опекунских семей, а также несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении и на различных видах профилактического учета. "Подростков, требующих повышенного педагогического внимания, будут вовлекать в трудовую деятельность в лагерях труда и отдыха, а также направлять в лагеря оборонно-спортивного и иных профилей", - добавил Василий Зубец.

В оздоровительных лагерях планируется оздоровить 413 детей с особенностями психофизического развития, более 1,6 тыс. сирот.

Для проведения летней оздоровительной кампании в Гомельской области из средств республиканского бюджета в этом году выделено более Br5,6 млн, в том числе Br4,2 млн предусмотрено на удешевление стоимости путевок и Br1,43 млн - на закупку путевок для детей, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС. Из областного бюджета на доплату до полной стоимости путевки в оздоровительные лагеря разных типов направлено Br93 тыс.

Для подготовки стационарных лагерей региона к летнему оздоровительному периоду из бюджетных средств и средств, заработанных на субботнике, выделено Br320,5 тыс. В области завершается большая подготовительная работа за счет названных источников и средств собственников лагерей. "Это и текущие ремонты жилых корпусов, пищеблоков, других помещений, благоустройство территорий, спортивных площадок", - пояснил собеседник. Кроме того, создаются условия для безопасного пребывания детей в оздоровительных лагерях и организации максимально полезной занятости на каникулах.-0-