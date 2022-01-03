Более 600 мест предложат предприятия Минска на электронной ярмарке вакансий 6 января

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 600 трудовых мест предложат предприятия Минска на электронной ярмарке вакансий 6 января, сообщили БЕЛТА в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.
Мероприятие пройдет с 10.00 до 12.00 на сайте .
Соискатели смогут узнать о вакантных местах на следующих столичных предприятиях: ЗАО "Атлант", КУП "Минская овощная фабрика", ОАО "Керамин", ОАО "МАЗ" - управляющая компания холдинга "Белавтомаз", УП "Ремавтодор Партизанского района Минска", УП "Спецкоммунавтотранс", РУП "Белмедпрепараты" и других. Обещают более 600 вакансий, подходящих в том числе для молодежи.
У участников ярмарки будет возможность подробно ознакомиться с вакансиями и условиями труда, задать интересующие вопросы, направить резюме, получить электронную консультацию и даже приглашение на собеседование в режиме реального времени.
По окончании мероприятия вакансии будут сохранены в общереспубликанском банке вакансий на сайте http://gsz.gov.by/.-0-