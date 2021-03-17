Более 600 модулей для сбора отходов установят в столичных дворах в этом году

17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В столичных дворах установят более 600 модулей для сбора отходов с последующим завариванием мусоропроводов в окрестных домах. Об этом журналистам сегодня на пресс-конференции рассказала заместитель генерального директора по благоустройству, санитарному содержанию жилищного фонда и работе с населением ГО "Минское городское жилищное хозяйство" Анастасия Воробьева, передает корреспондент БЕЛТА.

"Планируем продолжить работу по устройству контейнерных площадок модульного типа, потому что они лучше стимулируют людей сортировать мусор. На придомовых территориях в этом году оборудуем более 600 модулей для сбора отходов с последующим завариванием мусоропроводов в окрестных домах", - рассказала Анастасия Воробьева.-0-