Более 600 предложений трудоустройства заявлено на электронную ярмарку вакансий 17 июня

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Электронная ярмарка вакансий для не занятых в экономике граждан, в том числе для молодежи, пройдет 17 июня на сайте http://e-vacancy.by с участием предприятий и организаций столицы, сообщили БЕЛТА в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.

Мероприятия пройдут с 10.00 до 12.00.

В ярмарках вакансий примут участие ЖЭУ №4 Партизанского района Минска, "Зеленстрой Заводского района Минска", ЗАО "АТЛАНТ", ОАО "Керамин", ОАО "МАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАВТОМАЗ", ОАО "Минское производственное кожевенное объединение" (Минский район), ремавтодор Советского района Минска, РУП "Белмедпрепараты", РУП "Белсоюзпечать" и др.

Соискателям предложат более 600 свободных рабочих мест.

Участники ярмарки смогут ознакомиться с информацией о вакансиях, предлагаемых нанимателями, условиями труда, проконсультироваться по вопросам трудоустройства, направить резюме, получить приглашение на предварительное собеседование в режиме реального времени.

По окончании мероприятия все актуальные предложения будут автоматически перенесены в общереспубликанский банк вакансий на портале государственной службы занятости.-0-