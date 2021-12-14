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14 декабря 2021, 10:00

Более 600 рабочих мест предложат наниматели Минска на ярмарке вакансий 16 декабря

Фото из архива
Фото из архива
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14 декабря, Минск, /Корр. БЕЛТА/. Более 600 предложений о трудоустройстве ждет посетителей электронной ярмарки вакансий с участием предприятий столицы 16 декабря, сообщили БЕЛТА в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.

Мероприятие пройдет с 10.00 до 12.00 на сайте http://e-vacancy.by.

Соискатели смогут узнать о вакантных местах на таких столичных предприятиях, как КУП "Минская овощная фабрика", ОАО "Керамин", ОАО "МАЗ" - управляющая компания холдинга "Белавтомаз", УП "Минскводоканал", УП "Спецкоммунавтотранс", УП "Ремавтодор Партизанского района Минска", ГП "Ремавтодор Октябрьского района Минска", РУП "Белмедпрепараты", Управление механизации строительного КУП "Минскметрострой" и других. Всего обещают более 600 вакансий.

У участников ярмарки будет возможность подробно ознакомиться с вакансиями и условиями труда, задать интересующие вопросы, направить резюме, получить электронную консультацию и даже приглашение на собеседование в режиме реального времени.

По окончании мероприятия вакансии будут сохранены в общереспубликанском банке вакансий на сайте http://gsz.gov.by/.-0-

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занятость Минск трудоустройство
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