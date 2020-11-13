Более 600 студентов БГМУ помогают врачам в борьбе с COVID-19

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 600 студентов Белорусского государственного медицинского университета помогают врачам в борьбе с COVID-19, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минздрава.

Сегодня в вузе чествовали студентов, достигших значительных успехов в учебе, научно-исследовательской деятельности, общественной работе, а также ребят, которые помогают медикам в борьбе с COVID-19. На церемонию были приглашены студенты лечебного, педиатрического, медико-профилактического, стоматологического и фармацевтического факультетов.

"Спасибо вам за учебные и научные достижения, а главное - за то, что вы сейчас самоотверженно трудитесь в клиниках, центрах гигиены и эпидемиологии, других учреждениях здравоохранения. Без вашей поддержки было бы намного труднее. Мы гордимся вами!" - отметил ректор университета, доктор медицинских наук, профессор Сергей Рубникович.

Сергей Рубникович

Благодарственные письма за должное воспитание детей будут адресованы и родителям студентов. Сегодня благодарностями ректора за различные достижения отмечены более 760 будущих врачей и провизоров.-0-

Фото Оксаны Манчук