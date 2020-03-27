Более 600 ветеранов прошли лечение в госпитале в Боровлянах в 2019 году

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 600 ветеранов прошли лечение в Республиканском клиническом госпитале инвалидов Великой Отечественной войны им.П.М.Машерова в Боровлянах за минувший год. Об этом сообщил сегодня журналистам главный врач учреждения Виктор Лишаков, передает корреспондент БЕЛТА.

"Только в нашем госпитале за 2019 год стационарно пролечились более 600 ветеранов Великой Отечественной войны. То есть они все еще могут приехать - достаточно крепкие, бодрые. Даже столетние - причем они могут дать фору тем, кто помладше", - рассказал Виктор Лишаков.

Аналогичные госпитали существуют в Могилеве, Витебске и Гомеле.

В республике создан устоявшийся порядок оказания медпомощи ветеранам ВОВ. "Ни один ветеран не остается без внимания медработника. Сегодня это даже не пожилые, а долгожители - гордость нашего общества. Люди, которые прожили тяжелую жизнь, но до сих пор сохранили потенциал и служат обществу", - подчеркнул Виктор Лишаков.

Ежегодно до 1 мая все они осматриваются специалистами, чтобы своевременно выявить проблему и не допустить ее развития, нуждающимся оформляется группа инвалидности, предоставляются средства реабилитации.

"Государство понимает, что более 2 млн населения - это пожилые. Мы должны принимать этот факт и менять свое отношение к этим людям. Лечить пожилого - это совсем не то, что молодого. У них не менее 3-5 заболеваний сразу. Понять, как лечить правильно, - это тоже наука. Поэтому на базе нашего госпиталя в 2017 году открыт Республиканский геронтологический центр (активного долголетия), где отрабатываются новые методики и подходы в лечении лиц пожилого возраста. Создан образовательный центр, где их обучают, как правильно контролировать свое здоровье", - добавил Виктор Лишаков.

Не меньше медицинской помощи пожилым необходимо общение. Поэтому организуются мероприятия, концерты, встречи. "Система здравоохранения четко понимает свою ответственность перед ветеранами и пожилыми и делает все возможное, чтобы продлить их жизнь", - заключил главный врач госпиталя.-0-