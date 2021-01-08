8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 620 единиц снегоуборочной техники вывели на улицы Минска, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал "Минск. Официально".
"Минск заметает: коммунальщики работают в круглосуточном режиме. На улицы столицы выведено более 620 единиц снегоуборочной техники. Расчищают Минск от снега порядка 650 сотрудников коммунальных служб", - говорится в сообщении.
В Беларуси сегодня объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильного снегопада. На большей части территории страны пройдут осадки (снег, мокрый снег, по юго-востоку с дождем), во многих районах сильный снег. Местами ожидаются слабые туман и гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер прогнозируется переменных направлений умеренный, по юго-востоку порывистый. Температура воздуха составит от минус 3 до плюс 2 градусов.-0-