Более 65 тыс. детей отдохнули летом в оздоровительных лагерях Минской области

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во время летней оздоровительной кампании в Минской области работало 1165 лагерей, где оздоровились более 65 тыс. учащихся. Об этом БЕЛТА сообщили в Республиканском центре по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения.

"Во время летней оздоровительной кампании в Минской области функционировало 1165 лагерей, где получили оздоровление свыше 65 тыс. учащихся. В 384 круглосуточных лагерях отдохнули 30 177 детей, из них в спортивно-оздоровительных лагерях - 2111 и в девятидневных лагерях - 8565 учащихся. В 781 дневном лагере побывали 34 964 учащихся, из которых в спортивно-оздоровительных - 5293 человека, а в лагерях труда и отдыха - 1420", - рассказали в центре.

Особое внимание было уделено оздоровлению 1446 детей-инвалидов и детей с особенностями психофизического развития. Для них создали эмоционально комфортные условия. Благодаря целевым прогулкам, работе на огороде и в теплице, уходу за комнатными растениями дети получили новые эмоции и впечатления.

Не остались без внимания и дети, находящиеся в социально опасном положении, включая ребят, состоящих на разных видах учета (1259 учащихся), и детей, с которыми проводится индивидуальная профилактическая работа (509). Для них организовывали мероприятия, направленные на формирование гражданско-правовой культуры, навыков здорового образа жизни, профилактики асоциальных отклонений. Это интерактивные игры "Правовой эрудит", конкурс рисунков "Мои обязанности в семье", час вопросов и ответов "Семья и конфликты", знакомство с православной библиотекой.

В столичном регионе также оздоровлены 2319 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Из числа многодетных семей - 9101 человек и из малообеспеченных - 2268.

Во всех оздоровительных лагерях летом создали условия по профилактике занесения и распространения COVID-19. Их оснастили средствами индивидуальной защиты, сформировали отряды численностью не более чем по 15 человек, ограничили посещения. За каждым отрядом закрепили отдельные игровые помещения, организовывались ежедневные "утренние фильтры" с обязательной термометрией для выявления и недопущения в отряд воспитанников с признаками респираторных заболеваний. Культурно-массовые и спортивно-оздоровительные мероприятия проводили на открытом воздухе.

Отличительной особенностью летней оздоровительной кампании 2021 года в столичном регионе стала системная работа по воспитанию гражданственности и патриотизма. В лагерях прошли флешмобы с изображением государственной символики и 1691 мероприятие с участием сотрудников силовых структур.

Особое внимание уделено организации туристско-экскурсионной деятельности. В летний период было проведено свыше 2,5 тыс. экскурсий по объектам регионального и республиканского значения, которые посетили около 36 тыс. детей.

Контроль за работой оздоровительных лагерей в летний период был обеспечен за счет проведения рейдовых выездов областных управлений и ведомств. Всего состоялось более 1760 выездов рабочих групп по изучению деятельности данных мест.-0-