Более 650 человек приедут на областной праздник "День учителя" в Минск

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Областной праздник "День учителя - 2019" состоится в столичном Центральном доме офицеров 3 октября, сообщили БЕЛТА в главном управлении по образованию Миноблисполкома.

В мероприятии примут участие более 650 человек. Среди них руководство Миноблисполкома и главного управления по образованию, управлений по образованию, спорту и туризму райгорисполкомов, представители профсоюза работников образования и науки, педагоги региона. Традиционно на профессиональный праздник приглашены и почетные гости - ветераны педагогического труда.

В этот день лучшим учителям области вручат нагрудные знаки Министерства образования Беларуси "Отличник образования", а также грамоты и благодарности Миноблисполкома, Министерства образования, Белорусского профессионального союза работников образования и науки.

Педагогов поздравят почетные гости, коллеги и дети, выступит ансамбль скрипачей и театральный коллектив из гимназии-колледжа искусств Молодечно. Еще одним подарком для учителей станет спектакль "Паўлінка" Национального академического театра имени Янки Купалы.

Организатором праздника выступает главное управление по образованию Миноблисполкома.-0-