Более 650 т сельхозпродукции реализовали на осенних ярмарках в Гомельской области

30 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Во время сентябрьских сельскохозяйственных ярмарок в Гомельской области без учета мероприятий минувших выходных реализовали более 650 т сельхозпродукции, сообщил сегодня на аппаратном совещании начальник главного управления торговли и услуг облисполкома Александр Качан, передает корреспондент БЕЛТА.

В регионе уже провели свыше 260 ярмарочных мероприятий по продаже сельскохозяйственной продукции. В них приняли участие 876 продавцов, среди них - 265 юрлиц, 138 - индивидуальных предпринимателей, 473 физлица. "Реализовано более 650 т сельскохозяйственной продукции, в том числе картофеля - свыше 438 т, свеклы и моркови почти по 40 т, капусты - 43,6 т, лука - 65,4 т, яблок - 27,6 т", - уточнил начальник главного управления.

По оперативным данным, товарооборот на ярмарках (без учета физлиц) превысил Br580 тыс. Александр Качан отметил, что цены на таких мероприятиях находятся на среднереспубликанском уровне. К примеру, цена на картофель от Br0,3 до Br0,8 за кг, свеклу - от Br0,4 до Br0,8, морковь - от Br0,45 до Br0,85 за кг, на белокочанную капусту - от Br0,5 до Br0,8, лук репчатый - Br0,6 до Br1. За 1 кг яблок просят от Br0,8.

На ярмарках свою продукцию представляют предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, сельскохозяйственные организации, организации торговли и общественного питания, фермерские хозяйства и т.д. "Кроме сельхозпродукции на ярмарках можно приобрести фрукты, сельхозинвентарь, удобрения, средства защиты растений, семена и посадочные материалы, мясо-молочную продукцию, рыбу, в том числе живую, товары легкой промышленности, кулинарную продукцию", - пояснил начальник главного управления.

В целом же на сентябрь-октябрь этого года в городах, райцентрах, крупных населенных пунктах области запланировано порядка 1 тыс. ярмарочных мероприятий. Для их проведения определены 83 площадки, из них 22 ежедневные.

Подобные ярмарки проводятся каждый год и пользуются устойчивым спросом у жителей региона, поэтому в области рассмотрят вопрос об их продлении при благоприятных погодных условиях и в ноябре.

Председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей поручил провести осенние ярмарки также в каждом агрогородке области. "Пусть и не еженедельно, а по определенной очередности. Мы должны максимально обеспечить население сельскохозяйственной продукцией, в том числе и на периферии", - поставил задачу он.-0-