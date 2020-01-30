Более 67 тыс. детей отдохнули в оздоровительных лагерях Минской области в 2019 году

30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В оздоровительных лагерях столичного региона в 2019 году отдохнули более 67 тыс. детей. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил заместитель главного врача Минского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Вячеслав Колячко.

"В 2019 году увеличилось количество оздоровительных учреждений, в том числе с круглосуточным пребыванием. Соответственно выросло и число тех, кто отдохнул в лагерях: если в 2018 году оздоровились около 63,5 тыс. человек, то в 2019-м - свыше 67 тыс.", - рассказал Вячеслав Колячко.

В регионе продолжается реализация информационного проекта "Школа - территория здоровья", который проводится с целью создания здоровьесберегающей образовательной среды в школах через интеграцию педагогических, информационных, интеллектуальных и материально-технических ресурсов.

Суть проекта в повышении мотивации на сохранение здоровья, приобщении подрастающего поколения, педагогов и родителей к здоровому образу жизни, формировании у ребят знаний о том, как сберечь здоровье. Во время проекта в учреждениях работали над созданием оптимального двигательного режима для детей с учетом их возрастных, психологических и других особенностей.

Результатом работы станет сохранение и укрепление здоровья детей и подростков, что приведет к снижению удельного веса школьников, имеющих отклонения в физическом развитии и хронические болезни.

В прошлом году в проекте были задействованы 222 учреждения общего среднего образования со всех районов области (в 2018-м - 40 школ в 20 районах). За это время в учреждениях отремонтировали пищеблоки, заменили ученическую мебель, реконструировали систему освещения, спортивные залы и спортплощадки. Плюс улучшилось состояние здоровья учащихся: увеличилось число детей первой группы здоровья и уменьшилось количество учащихся подготовительной группы по физкультуре и ЛФК.

Положительным примером активной работы в проекте стала Лошницкая средняя школа Борисовского района. Она подтвердила свой статус в республиканском конкурсе среди школ Беларуси на лучшую реализацию проекта "Школа - территория здоровья" и получила диплом победителя в номинации "Школа, содействующая укреплению здоровья, реализующая мероприятия по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата у учащихся". Более того, школа была отмечена в межрегиональном конкурсе "Здоровое поколение" в Санкт-Петербурге за проект "Ты счастлив завтра, если думаешь о здоровье сегодня".-0-