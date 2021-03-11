Более 67 тыс. жителей Брестской области отдохнули в здравницах в 2020 году

11 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. В санаторно-курортных и оздоровительных организациях Беларуси в 2020 году отдохнули около 67,3 тыс. жителей Брестской области. Это на 44% меньше по сравнению с 2019-м, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Республиканский центр по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения.

В частности, в здравницы получили путевки 10 ветеранов Великой Отечественной войны, свое здоровье поправили 1286 инвалидов I и II группы. В прошлом году в санатории и оздоровительные лагеря съездили 56,8 тыс. детей, из них 8 тыс. из числа проживающих и обучающихся на загрязненных территориях.

В Брестской области аттестованы 15 санаторно-курортных организаций, четыре базы отдыха, три оздоровительных центра и 21 стационарный оздоровительный лагерь. Заполняемость здравниц составила 66,7%. Помимо белорусов, там смогли отдохнуть 4,8 тыс. иностранных граждан. "Ежегодно здравницы вкладывают значительные суммы в капитальные и текущие ремонты, приобретение современного медицинского оборудования и инвентаря, благоустройство территории. Реконструкция и новое строительство проводятся за счет собственных и привлеченных средств. В прошлом году на улучшение материально-технической базы направлено Br9,6 млн", - отметили в Республиканском центре по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения.

Например, в санатории "Солнечный" строят новый бассейн, который планируется ввести в эксплуатацию в этом году. В санатории "Ружанский" переоборудовали спа-комплекс для проведения реабилитационно-восстановительных процедур, закупили новое оборудование. Реконструировано здание санатория "Свитанок" РУПП "Гранит" и медико-оздоровительного комплекса. В оздоровительном лагере "Электрон" филиала РУП "Брестэнерго" Барановичские электрические сети отремонтировали жилые комнаты в первом спальном корпусе.-0-