Более 68 тыс. домов с печным отоплением обследовали в Гомельской области при подготовке к зиме

25 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области при подготовке к отопительному осенне-зимнему сезону смотровые комиссии обследовали 68,8 тыс. домов с печным отоплением, сообщил сегодня на аппаратном совещании в Гомельском облисполкоме начальник областного управления МЧС Сергей Дичковский, передает корреспондент БЕЛТА.

Сергей Дичковский отметил, что областное управление МЧС во взаимодействии с иными службами реализует комплекс мероприятий по предупреждению пожаров в жилфонде, в том числе с печным отоплением. Всего в Гомельском регионе более 70 тыс. таких домовладений. Во время проверок в 3,1 тыс. из них выявили нарушения при устройстве и эксплуатации печного отопления. По каждому факту были приняты конкретные меры: внесены рекомендации, в отдельных случаях привлекали к административной ответственности, направляли информацию родственникам владельцев жилья, а также организациям по последнему месту работы некоторых граждан старше трудоспособного возраста. После проведенной работы печи отремонтировали в 95% домов, где были обнаружены недостатки.

По информации Сергея Дичковского, все выделенные на этот год госпрограммами средства на мероприятия по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения освоены в полном объеме. Кроме того, местные органы власти оказали государственную адресную помощь при ремонте печей 111 гражданам на сумму более Br32 тыс. Силами предприятий и организаций региона выполнены работы в 57 домовладениях, затрачено свыше Br11 тыс.

Вместе с тем в этом году отмечается рост числа пожаров в жилфонде, связанных с печным отоплением, - с 68 в прошлом до 94 в нынешнем. Говоря о причинах пожаров, начальник областного управления подчеркнул, что в подавляющем большинстве инциденты происходили из-за нарушений требований пожарной безопасности при эксплуатации печей. Это и перекал печи, и складирование горючих материалов вблизи топящейся печи, и выпадение углей из топки.

"Пожары по причинам, связанным с печным отоплением, в жилье одиноких, одиноко проживающих, инвалидов, многодетных семей, семей с детьми, признанными находящимися в СОП, не происходили", - обратил внимание Сергей Дичковский.

Руководитель областного управления МЧС напомнил, что нарушения эксплуатации печного отопления приводят и к отравлениям угарным газом. В прошлом году в регионе произошло 4 подобных случая, в этом - уже 6. Один из них - в областном центре 19 сентября. Из-за преждевременного закрытия задвижки дымовой печи в доме угарным газом отравился шестиклассник.

В объектах социально-культурной сферы, оборудованных печным отоплением (в области их более 160), нарушения требований пожарной безопасности не выявлены.

Председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей поручил руководителям районов в кратчайшие сроки завершить обследование домов с печным отоплением, в том числе ведомственного жилья. Глава региона убежден: работа на местах должна быть организована таким образом, чтобы оперативно выявлялись проблемы и определялись пути их решения. "Нужно видеть болевые точки и делать все для сохранения жизни людей", - подчеркнул он.-0-