Мобильная версия
Европейские игры
Версия для слабовидящихВерсия для слабовидящих
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
22 мая 2019, Ср
+22°C
Переменная облачность EUR 2.3142
USD 2.0759
RUB 3.2154
Главное
Александр Лукашенко ВВП, экспорт, нефть и поставки продовольствия - Лукашенко собрал совещание по экономическим вопросам
Президент
Ситуация с экспортом должна быть исправлена в I полугодии - Румас
Экономика
Восстановление транзита российской нефти в полном объеме возможно к концу июля - "Белнефтехим"
Экономика
Миллионы долларов в болото: история уникального отеля на Припяти
Общество
Многодетные семьи в Беларуси будут стоять в очереди на жилье не больше года
Общество
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
Последний звонок прозвенит 29 мая для 26 тыс. выпускников Минска
11:52 Регионы
Минская фирма завысила на Br100 тыс. расход стройматериалов при работах в жилфонде
11:50 Происшествия
Минфин Беларуси оценит выпадающие доходы бюджета из-за некачественной нефти по итогам I полугодия
11:49 Экономика
Новая специальность для слабовидящих и слепых появится в минском колледже электроники
11:48 Регионы
В Червенском районе поврежден мост
11:47 Регионы
Белорусские медики выполнили ретрансплантацию печени жительнице Японии
11:47 Общество
Наводнение в Польше: эвакуированы десятки человек
11:42 В мире
Средняя зарплата в Беларуси в апреле составила Br1074
11:35 Экономика
Водитель легковушки в Телеханах сбил односельчанина и скрылся
11:29 Происшествия
В БГУ открылся инновационный центр по выполнению проектов компаний
11:27 Общество
Милиция задержала шестерых хулиганов, которые связали и избили парня в общежитии в Витебском районе
11:17 Происшествия
Сборная Беларуси занимает 14-е место в рейтинге Международной федерации хоккея
11:17 Спорт
Более 68 тыс. юных минчан оздоровятся в летних лагерях на каникулах
11:15 Регионы
Пресс-конференция о создании безбарьерной среды в Минске пройдет сегодня в БЕЛТА
11:11 Регионы
Пенсионерка из Минска уехала на дачу и пропала без вести
11:02 Происшествия
Партизанская летопись: комбриг Флегонтов
11:01 Общество
Достижения белорусского сельхозмашиностроения представлены на выставке в Краснодарском крае
10:59 Экономика
В Полоцком районе собака укусила за голову мальчика
10:58 Происшествия
Ситуация с экспортом должна быть исправлена в I полугодии - Румас
10:56 Экономика
Декадная норма осадков выпала в Бресте 21 мая
10:47 Регионы
Все новости
Темы
Детский отдых Детский отдых
Вступительная кампания - 2019 Вступительная кампания - 2019
Европейские игры - 2019 Европейские игры - 2019
Ситуация на валютном рынке Ситуация на валютном рынке
Выход Великобритании из ЕС Выход Великобритании из ЕС
Год малой родины Год малой родины
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Более 68 тыс. юных минчан оздоровятся в летних лагерях на каникулах

Регионы 22.05.2019 | 11:15
Фото из архива
Фото из архива
Детский отдых Новости темы Детский отдых
Другие темы

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 68 тыс. детей будут оздоравливаться на базе минских лагерей, из них 60% отдохнут за городом. Об этом сообщил сегодня журналистам начальник представительства Минского городского управления Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Валерий Нафранович, передает корреспондент БЕЛТА.

"В эти дни ведется приемка лагерей, несколько дней осталось до начала летней оздоровительной кампании. Мы планируем принять более 68,5 тыс. детей в лагеря различных типов. Причем более 41 тыс. направим отдыхать в загородные условия, и 27,5 тыс. ребят проведут свой досуг в лагерях с дневным пребыванием на базе учреждений образования", - отметил Валерий Нафранович.

Этим летом будет работать 31 загородный лагерь, около 200 палаточных лагерей, около 400 - с дневным пребыванием. Пять столичных лагерей примут детей в течение пяти смен.

Особое внимание будет уделено профильным лагерям, куда направят свыше 22 тыс. ребят. Более 11 тыс. человек с пользой проведут время в спортивных лагерях.

Кроме того, около 1,5 тыс. детей-сирот и нуждающихся, а также 1150 детей-инвалидов получат путевки в здравницы. В оздоровительный лагерь "Звездный" бесплатно отправят 72 ребенка с сахарным диабетом и 20 детей с кардиопатологией (в сопровождении одного из родителей).

"Летняя оздоровительная кампания пройдет на высоком уровне, в том числе благодаря серьезной финансовой поддержке. Из республиканского бюджета было направлено Br9 млн на удешевление стоимости путевок, определенную сумму мы получим еще из средств республиканского субботника", - сказал Валерий Нафранович.-0-

Присоединяйтесь к нам в мессенджерах! telegramm.png viber.png
Теги
дети, Минская область, отдых
Версия для печати
Новости рубрики Регионы
К списку
Топ-новости
Реклама на сайте
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.3142 BYN 2.312 BYN 2.318 BYN
USD
2.0759 BYN 2.073 BYN 2.077 BYN
RUB
3.2154 BYN 3.212 BYN 3.224 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

ВВП, экспорт, нефть и поставки продовольствия - Лукашенко собрал совещание по экономическим вопросам
Все видео

Фотоновости

Объекты II Европейских игр
Все фото

Инфографика

Билеты на II Европейские игры Церемония открытия - 21 июня, стадион "Динамо" - стоимость билета - Br150-300.
Вся инфографика
Президент
Александр Лукашенко Лукашенко: Беларусь открыта для дружественных и деловых отношений со всеми государствами
Лукашенко утвердил отчет Национального банка за 2018 год
ВВП, экспорт, нефть и поставки продовольствия - Лукашенко собрал совещание по экономическим вопросам
Политика
Фото из архива Улучшать качество работы местного самоуправления в Беларуси будут с учетом международного опыта
Япония намерена добиться новых успехов в развитии сотрудничества с Беларусью - Хироки Токунага
В белорусско-американских отношениях сотрудничество правоохранительных органов имеет особое значение - Шестаков
Экономика
Сергей Румас Ситуация с экспортом должна быть исправлена в I полугодии - Румас
Минфин Беларуси оценит выпадающие доходы бюджета из-за некачественной нефти по итогам I полугодия
Средняя зарплата в Беларуси в апреле составила Br1074
Происшествия
Фото УСК по Могилевской области Подозреваемого в убийстве 15-летней давности задержали в Бобруйске
Минская фирма завысила на Br100 тыс. расход стройматериалов при работах в жилфонде
Водитель легковушки в Телеханах сбил односельчанина и скрылся
Общество
Фото из архива Объявлен конкурс для предоставления грантов Президента в науке на 2020 год
Белорусские медики выполнили ретрансплантацию печени жительнице Японии
В БГУ открылся инновационный центр по выполнению проектов компаний
Спорт
Сборная Беларуси. Фото IIHF Сборная Беларуси занимает 14-е место в рейтинге Международной федерации хоккея
Хоккеисты "Сент-Луиса" и "Бостона" сыграют в финале Кубка Стэнли
Хоккеисты России обыграли Швецию, Канада сильнее США на ЧМ
Технологии
Фото Pixabay Как сохранить репутацию бизнеса, вовремя резервируя данные в публичном облаке
Эксперимент по обучению старшеклассников IT-профессиям планируют провести в Орше
Данные почти 50 млн пользователей Instagram оказались в открытом доступе
Культура
Фото из архива Турнир на копьях и мастер-класс по средневековым танцам проведут в музее живой истории в Гомеле
Сезон вечерних кинопоказов в Верхнем городе стартует 25 мая
Семь белорусских издательств станут участниками Санкт-Петербургского книжного салона
В мире
Тереза Мэй. Фото Reuters Тереза Мэй согласилась на голосование о проведении нового референдума по Brexit
Наводнение в Польше: эвакуированы десятки человек
Совет ЕС окончательно утвердил запрет на одноразовый пластик
Калейдоскоп
Фото Getty Images Как готовиться к экзаменам: 10 советов
Сын Памелы Андерсон стал звездой Instagram
МИД Чехии высказался об избрании Брэндона Старка королем Вестероса
Все круглые столы
Круглый стол Эдуард Томильчик,
Алеся Береснева,
Виктор Морозов,
Олег Максимов,
Ольга Матюхова,
Александра Алексеева,
Олег Шаблыко 10 апреля Создание безопасных условий при организации образовательного процесса Круглый стол Валентина Гинчук,
Галина Черник,
Татьяна Олихвер,
Ирина Арефьева 11 февраля Современной школе – современные программы и учебники Круглый стол Элла Селицкая,
Дмитрий Семенкевич,
Ирина Бабаченок,
Виолетта Брезовская,
Жанна Тарасевич 28 декабря Условия ведения бизнеса в Беларуси: что изменилось за год? Круглый стол Геннадий Давыдько,
Ольга Левко,
Василий Воронин,
Степан Темушев,
Денис Дук 1 октября Исторические формы белорусской государственности в IX–XIII вв. Круглый стол Елена Моргунова,
Валерий Шилов,
Ирина Почицкая 27 сентября Как сделать питание белорусов более полезным? Круглый стол газеты "7 дней"
Газета 7 дней
Счастье на шестерых
«...И только пыль из-под копыт»
Секреты голливудской улыбки
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Рожденные в БССР
Наталья ЗЛОТНИК. Ставка на ИКТ-сектор
Ольга БОГАЧЕВА. Вишневая столица
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Андрей ХУДЫК. На пути в зеленое будущее
Яков АЛЕКСЕЙЧИК. Главный обелиск
Михаил ПЕТРОВИЧ. Экономическая сущность здоровья
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия