Более 68 тыс. юных минчан оздоровятся в летних лагерях на каникулах

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 68 тыс. детей будут оздоравливаться на базе минских лагерей, из них 60% отдохнут за городом. Об этом сообщил сегодня журналистам начальник представительства Минского городского управления Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Валерий Нафранович, передает корреспондент БЕЛТА.

"В эти дни ведется приемка лагерей, несколько дней осталось до начала летней оздоровительной кампании. Мы планируем принять более 68,5 тыс. детей в лагеря различных типов. Причем более 41 тыс. направим отдыхать в загородные условия, и 27,5 тыс. ребят проведут свой досуг в лагерях с дневным пребыванием на базе учреждений образования", - отметил Валерий Нафранович.

Этим летом будет работать 31 загородный лагерь, около 200 палаточных лагерей, около 400 - с дневным пребыванием. Пять столичных лагерей примут детей в течение пяти смен.

Особое внимание будет уделено профильным лагерям, куда направят свыше 22 тыс. ребят. Более 11 тыс. человек с пользой проведут время в спортивных лагерях.

Кроме того, около 1,5 тыс. детей-сирот и нуждающихся, а также 1150 детей-инвалидов получат путевки в здравницы. В оздоровительный лагерь "Звездный" бесплатно отправят 72 ребенка с сахарным диабетом и 20 детей с кардиопатологией (в сопровождении одного из родителей).

"Летняя оздоровительная кампания пройдет на высоком уровне, в том числе благодаря серьезной финансовой поддержке. Из республиканского бюджета было направлено Br9 млн на удешевление стоимости путевок, определенную сумму мы получим еще из средств республиканского субботника", - сказал Валерий Нафранович.-0-