Более 7 тыс. деревьев и 5,2 тыс. кустарников уже высадили во время озеленения дворов Минска

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 7,1 тыс. деревьев и 5,2 тыс. кустарников уже высажено на придомовых территориях Минска с участием населения во время проекта "Зеленый двор - вместе!" в этом году, сообщили БЕЛТА организаторы акции.

Более 730 минчан присоединились к проекту и поучаствовали в посадке 7115 деревьев и 5245 кустарников.

У проекта есть специальный сайт - http://gorod.gov.by/ozelenenie/minsk/. Там можно найти, какие участки во дворах предложены для работ (с учетом расположения подземных коммуникаций), а также предложить свой вариант. В разделе "Поучаствовать в весеннем озеленении" идет запись на участие в запланированных работах по благоустройству. В заявке нужно оставить свои контактные данные, дополнительно можно указать удобное для участия время, а также породу дерева или кустарника, которую хотелось бы посадить. Предполагается обратная связь: сотрудники жилищной организации ответят каждому добровольцу и помогут объединить их усилия, организовав акцию по озеленению двора. На сайте даже можно ознакомиться с рекомендациями по посадке деревьев и кустарников, организации цветочных клумб, уходу за молодыми саженцами.

В жилищно-коммунальном хозяйстве Минска поясняют: благодаря проекту стало проще объединять соседей из одного двора в таком отличном экопроекте и вместе выбирать места для высадки растений, консультировать по сортам посадочного материала и нюансам ухода.

Например, жители нескольких домов по ул. Голодеда в один из недавних субботников смогли заложить ивовую аллею вдоль дорожки, пересекающей двор, после того как коммунальщики проверили, не проходят ли по предложенному месту подземные коммуникации. Участок и схему посадок утвердили, а само мероприятие превратилось в своеобразный дворовой фестиваль - с чаем и сладостями, конкурсом детского рисунка на асфальте.

Мероприятия проекта еще продолжаются, и власти города призывают минчан активнее включаться в общее полезное дело по озеленению дворов, в которых они живут.-0-