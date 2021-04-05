Более 7 тыс. детей оздоровились на весенних каникулах в Могилевской области

5 апреля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Более 7 тыс. детей прошли оздоровление на весенних каникулах в Могилевской области. Об этом БЕЛТА сообщили в Республиканском центре по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения.

Всего на весенних каникулах в области работало 274 оздоровительных лагеря с дневным пребыванием, при этом 258 размещалось в учреждениях общего среднего образования, дополнительного образования детей и молодежи, еще - 16 на базах специализированных учебно-спортивных учреждений.

На эти цели Могилевским областным управлением Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения было выделено свыше Br180 тыс. рублей.

"При комплектовании групп в лагерях особое внимание уделялось категориям многодетных, малообеспеченных и неполных семей, семьям, находящимся в социально опасном положении, детям из приемных и опекунских семей, а также ребятам, состоящим на учете в инспекции по делам несовершеннолетних", - отметили в Республиканском центре по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения.

При организации оздоровительных лагерей строго контролировалось выполнение всех необходимых мер профилактики вирусных заболеваний.-0-