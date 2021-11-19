Более 7 тыс. минчан перешли на электронные жировки

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 7 тыс. потребителей в Минске используют электронные квитанции на оплату ЖКУ. Об этом сообщил сегодня журналистам на пресс-конференции заместитель генерального директора ГО "Минское городское жилищное хозяйство" Андрей Новик, передает корреспондент БЕЛТА.

Андрей Новик напомнил о том, что плательщики могут отказаться от стандартной квитанции и получать электронные жировки, экономя время и сберегая бумажный ресурс. "Процедура перехода проста, это можно сделать на сайте Единого расчетно-справочного центра путем небольших манипуляций. И получать квитанцию на оплату быстрее, - сказал замгендиректора предприятия. - Есть целые дома, которые перешли на электронный вид жировок, - по пр.Дзержинского. В общей сложности уже более 7 тыс. потребителей используют электронные квитанции на оплату ЖКУ".

Рассказал Андрей Новик и о других внедряемых в городском жилищно-коммунальном хозяйстве технических новациях. Так, на базе ЖКХ Заводского района проходит внедрение автоматической информационной системы учета эксплуатационных затрат жилого дома. Этот продукт позволяет аккумулировать всю информацию по инвентаризации жилфонда (отдельных квартир и элементов), затратам по всем видам работ. После тестировки в одном районе запланировано внедрение системы во всех организациях жилищно-коммунального хозяйства Минска.

Разработано и находится в стадии коммерческой эксплуатации мобильное приложение "Мобильный мастер", которое позволяет оптимизировать выполнение заявок, поступающих по линии 115.

Создана экологическая карта Минска (ее можно найти по адресу ecomap.it-minsk.by), где есть набор всей справочной информации по услуге вывоза твердых коммунальных отходов.-0-

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