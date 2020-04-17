Более 7 тыс. рецептов доставили волонтеры БРСМ пожилым пациентам поликлиник Минска

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 7 тыс. рецептов для дальнейшего планового лечения доставили волонтеры БРСМ "Доброе сердце" из столичных поликлиник пожилым минчанам с хроническими заболеваниями, рассказала корреспонденту БЕЛТА заведующая отделом проектной деятельности Центрального комитета Белорусского республиканского союза молодежи Александра Луговская.

"Эстафету добра во время коронавирусной инфекции продолжает белорусская молодежь. Для волонтеров "Доброе сердце" - это каждодневная помощь поликлиникам в доставке рецептов пожилым адресатам. Они уже доставили бабушкам и дедушкам 7011 рецептов для дальнейшего лечения", - отметила Александра Луговская.

Она привела и другие примеры. Так, идею Слуцкой районной организации БРСМ пошить безвозмездно многоразовые маски для пожилых людей и добровольцев, оказывающих им помощь в доставке продуктов и лекарств, поддержали в сельскохозяйственном профессиональном лицее города. Районный комитет закупил марлю и комплектующие для изготовления масок. В свою очередь в Круглом районный комитет БРСМ инициировал акцию #Вместе_против_вируса, которая объединила в дружную волонтерскую команду представителей общественных организаций, педагогов и журналистов. Первая партия масок - 70 штук, сшитая своими руками в кабинете труда средней школы №2, уже передана в районную больницу. В Новополоцке добровольцы союза молодежи доставляют еду малоимущим пенсионерам, находящимся на самоизоляции, приготовленную одним из ресторанов города на безвозмездной основе. В Гомеле помогают предприятию "Коминтерн" в изготовлении и упаковке масок, а также в сборке защитных пластиковых щитков для врачей.

"Кроме того, волонтеры "Доброе сердце" распространили по всей стране 163 тыс. информационных плакатов "Важно знать", 54 тыс. из них пришли с доставкой на дом благодаря газете "Знамя юности". Мы дополнили наш информационный постер полезной для пожилых людей информацией, - добавила завотделом. - По-прежнему бабушки и дедушки могут обратиться за помощью в доставке продуктов питания первой необходимости и медикаментов на молодежные горячие линии БРСМ. Наши волонтеры сотрудничают вместе с территориальными центрами защиты населения".

Молодежные горячие линии работают ежедневно с понедельника по субботу включительно с 9.00 до 18.00. Телефоны областных горячих линий: в Бресте - 8 (0162) 2-11-591, Витебске - 8 (0212) 6-62-087, Гомеле - 8 (0232) 5-63-315, Гродно - 8 (0152) 7-19-833, Могилеве - 8 (0222) 7-66-782. В крупных городах Минской области: Солигорске - 8 (0174) 2-00-345, Слуцке - 8 (01795) 7-50-80, Молодечно - 8 (0177) 7-49-501. В Минске телефон горячей линии 8 (017) 284-85-54.-0-