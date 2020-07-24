Более 70 магазинов Бреста продают товары к школе

24 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Более 70 магазинов Бреста организовали расширенную продажу товаров к школе, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника управления торговли и услуг горисполкома Наталья Абрамчук.

"Магазины обеспечены достаточным ассортиментом детской обуви и одежды, бельевого трикотажа, канцелярских принадлежностей. Школьные товары реализуют более 70 торговых объектов города. Самые крупные из них - ЦУМ, "Детский мир", "Паперки", "Буслік", - рассказала Наталья Абрамчук. - Постепенно уходим от уличной торговли школьными принадлежностями. Все-таки в магазинах можно комфортно примерить одежду. Там более качественная выкладка товаров, которые не потеряют свои потребительские свойства из-за непогоды".

В Бресте в этом году определена только одна площадка для школьного базара - на улице Московской, 332 (в районе рынка "Юбилейный"). Торговля там стартует 7 августа и будет проводиться каждые выходные до конца месяца.

Наталья Абрамчук добавила, что школьную форму и обувь покупателям предлагают фирменные магазины "Калинка", "Коминтерн", "Панда", "Марко", "Отико", "Белвест" и другие отечественные производители. Трикотажными изделиями школьников готовы обеспечить "Світанак", "8 Марта", "Купалинка" и "Полесье".

Торговые организации в преддверии нового учебного года запланировали различные акции - предоставление скидок и рассрочек, применение минимальных торговых надбавок.

По подсчетам специалистов, в этом году собрать в школу ученика младших классов родителям обойдется примерно от Br242 до Br540. Экипировка старшего школьника оценивается от Br325 до Br656.-0-