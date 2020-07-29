Более 70 медработников Брестской области отмечены наградами за борьбу с пандемией

29 июля, Барановичи /Корр. БЕЛТА/. В Барановичах сегодня чествовали медицинских работников Брестской области, внесших большой вклад в борьбу с COVID-19, передает корреспондент БЕЛТА.

Церемония прошла в большом зале горисполкома, где собрались более 70 лучших представителей здравоохранения и санитарной службы области. Заслуженные награды за вклад в сохранение здоровья жителей региона в непростых эпидемиологических условиях, вызванных пандемией коронавируса, им вручили руководители органов государственной власти. Слова признательности были высказаны врачам, медсестрам, санитарам, водителям скорой медицинской помощи.

Максим Рыженков

"Проблема, связанная с коронавирусом, заставила нас по-другому посмотреть на многие процессы - глобальные, международные, процессы в нашей стране. Но главное, мы по-другому осознали, что же такое система здравоохранения и какое место она занимает в нашей жизни. Оттуда та высокая благодарность, которая идет от сердца со стороны простых людей, высших должностных лиц, главы государства. Спасибо большое за вашу работу, бессонные ночи, самоотверженность, любовь к жизни и людям", - сказал первый заместитель главы Администрации Президента Максим Рыженков.

Сейчас в регионе, как и по всей стране, наблюдается процесс стабилизации и снижения заболеваемости коронавирусом. "В успешном преодолении этих сложностей сыграли роль несколько факторов. Главный из них связан с постоянным развитием системы здравоохранения, которой в нашем государстве всегда уделялось приоритетное внимание", - отметил председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис.

Анатолий Лис

Так, в Брестской области только за последние годы введены в эксплуатацию около десятка новых медицинских объектов. Это инфекционный корпус областной больницы, хирургический корпус областного онкологического диспансера, неврологическое отделение Пружанской райбольницы, станция скорой медицинской помощи и приемное отделение Брестской городской больницы СМП, поликлиника и корпус онкодиспансера в Пинске. Сейчас ведется строительство многопрофильной поликлиники в Бресте и корпуса детской областной больницы. Непосредственно в Барановичах, где проходило торжество, сегодня открылось новое здание станции скорой и неотложной медицинской помощи.

"Важность и значимость этой работы еще раз подтвердилась, когда мы столкнулись с непредвиденной ситуацией. Подтвердился и тот факт, что в здравоохранении Брестчины работают настоящие профессионалы - сильные и мужественные люди, готовые в сложнейших условиях с честью выполнить свой врачебный долг. Понимая всю сложность ситуации, Президентом страны было принято решение о материальной поддержке медицинских работников, которые лицом к лицу столкнулись с опасностью вируса. Только в нашей области на эти цели уже направлено более Br30 млн", - сообщил губернатор.

Министр здравоохранения Владимир Караник заметил, что подготовка к встрече с коронавирусом началась еще в декабре. Необходимо было в короткие сроки обеспечить материально-техническое переоснащение учреждений, подготовить коечный фонд, обучить персонал новым подходам в работе. С этой задачей медики и санитарно-эпидемиологическая служба страны справились. "Времена, когда медицина была уделом одиночек, прошли. Сейчас наш успех зависит от того, насколько слаженно работает команда специалистов. Когда медицина столкнулась с глобальным вызовом, мы не просто дополнили друг друга, мы усилили потенциал. Оглядываясь назад, благодарим всех без исключения, а это более 300 тыс. медицинских работников по всей стране. Уверен, что у нашей системы здравоохранения есть прочный фундамент. Благодаря поддержке на всех уровнях мы сможем сделать ее самой современной, инновационной, доступной и близкой людям. Эта задача нам по плечу", - сказал министр.

От депутатского корпуса медработников поздравил и поблагодарил председатель Постоянной комиссии по региональной политике и местному самоуправлению Совета Республики Михаил Русый.

Михаил Русый

Каждый из приглашенных на встречу медицинских работников получил сегодня награду. Кто-то был отмечен Благодарностью Президента, кто-то - медалью "За трудовые заслуги", нагрудным знаком "Отличник здравоохранения", почетными грамотами. Церемонии чествования лучших работников здравоохранения, отличившихся в период пандемии, пройдут в каждом районе области.-0-

Фото Вадима Якубёнка

Мы ощущали большую поддержку - медики Брестской области о борьбе с COVID-19 Заведующая кардиологическим отделением Кобринской центральной районной больницы Ольга Радовская рассказала, что ее отделение было одним из первых в ЦРБ, перепрофилированных для приема пациентов с коронавирусом.