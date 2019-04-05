Более 70 минчан в 2018 году оштрафованы за нарушение правил содержания животных

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 1 тыс. рейдов провели на дворовых территориях Минска в 2018 году, чтобы проверить, как соблюдаются правила содержания и выгула домашних животных. Штрафы получили свыше 70 минчан. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в ГО "Минское городское жилищное хозяйство".

Всего, по данным на 1 января, в городе зарегистрировано более 7,2 тыс. собак. По итогам контрольных мероприятий выявлено свыше 400 незарегистрированных животных. Составлено 85 протоколов об административном правонарушении, больше всего в Советском районе. Предписания получили около 600 владельцев, оштрафован 71 человек на общую сумму Br3,9 тыс.

В числе основных нарушений - выгул в неустановленных местах, отсутствие намордника и поводка, нежелание убирать за своими питомцами. К контрольным мероприятиям кроме работников ЖКХ привлекаются сотрудники милиции, специалисты ГП "Фауна города". Работа продолжается.

В городском жилищном хозяйстве отметили, что в столице насчитывается 47 огражденных и оборудованных площадок для выгула и более 60 мест (оврагов, пустырей), где разрешено выгуливать собак без поводка. Их обслуживают как ЖЭУ, так и районные предприятия зеленого хозяйства.

Правила содержания домашних животных прописаны в постановлении Совета Министров №834 от 4 июня 2001 года. В соответствии с этим документом владельцы собак, кошек и других животных обязаны: в трехдневный срок ставить в известность организации, осуществляющие регистрацию животных, а также ветеринарное учреждение по месту постоянного проживания о приобретении, продаже, гибели, пропаже, перемене места жительства собаки, кошки; доставлять домашних собак, кошек в ветеринарные учреждения для обследования и прививок против бешенства согласно требованиям действующего ветеринарного законодательства; выводить в случае надобности собак из квартир или иных изолированных помещений, а также с изолированных территорий в места общего пользования на коротком поводке и в наморднике, за исключением щенков в возрасте до трех месяцев и декоративных собак ростом до 25 см в холке; производить выгул собак в местах, отведенных для этих целей местными исполнительными и распорядительными органами; своевременно вносить установленные для владельцев собак сборы.

Владельцам собак, кошек запрещается: приводить собак, кошек в магазины, на предприятия общественного питания и бытового обслуживания населения, в школы и детские дошкольные учреждения, в общественные здания, парки, скверы, на стадионы, рынки, а также на животноводческие фермы (не распространяется на собак-поводырей); выгуливать собак на придомовых территориях; содержать незарегистрированных животных.

За нарушение порядка содержания домашних и хищных животных в соответствии со статьей 15.47 КоАП предусмотрен штраф от 1 до 15 базовых величин. Если нарушение повлекло причинение вреда здоровью людей или имуществу - от 10 до 30 базовых величин или административный арест.

В случаях обнаружения фактов нарушения содержания домашних животных необходимо обращаться в жилищно-коммунальное хозяйство или в милицию.-0-