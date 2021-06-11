Более 70% продукции витебское предприятие "Элект" поставляет на экспорт

11 июня, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Витебское предприятие УП "Элект" ОО "БелТИЗ" производит в основном светотехническую и электроустановочную продукцию, более 70% которой поставляется на экспорт. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил директор предприятия Александр Пилатов.

Особенностью данного предприятия является то, что около 270 работников из почти 480 составляют люди с инвалидностью по зрению. Основную продукцию - электроустановочные изделия (розетки, выключатели, штепсельные вилки, монтажные коробки) и светотехнические (бытовые, промышленные, садово-парковые светильники) "Элект" поставляет преимущественно в Россию, Украину, Казахстан. В целом география экспорта предприятия составляет около 20 стран ближнего и дальнего зарубежья.

"За прошлый год на предприятии произвели около 1 млн изделий. На экспорт ушло 73% продукции. Несмотря на пандемию, за прошлый год смогли увеличить объем производства почти на 25%. Здесь во многом помогло прямое сотрудничество с ритейлерами крупных зарубежных компаний. В 2020 году наши изделия поставлялись для строившейся в Подмосковье больницы. В этом году за 5 месяцев приросли на 37% к аналогичному периоду 2020 года. Мы производим товары, которые пользуются спросом, отвечают стандартам качества. Востребованы розетки, выключатели, силовые щиты, светильники для подъездов с датчиками движения и светошумовыми датчиками", - отметил Александр Пилатов.

Он также рассказал, что с августа начнется реализация новой продукции, которую уже производят по заказу российской компании. Это универсальные катушки-удлинители на 15 м, 20 м и 30 м, которые используются как в быту, так и в строительстве. И в целом "Элект" работает на заказ, продукция на складе не задерживается.

Всего предприятие выпускает 3 тыс. наименований изделий, среди которых, кроме упомянутых, низковольтная и высоковольтная аппаратура, галантерейные изделия, бумажные изделия санитарно-гигиенического назначения и др.-0-