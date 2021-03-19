Более 70 пунктов включены в план действий по наведению порядка и благоустройству Минска на 2021 год

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. План действий по наведению порядка и обустройству территории Минска на 2021 год утвержден сегодня на 25-й сессии Минского городского Совета депутатов, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам начальника управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома Александра Раковщика, план действий затрагивает актуальные для города вопросы: благоустройства, озеленения городских и дворовых территорий, приведения в порядок мест общего пользования, ремонта улично-дорожной сети, строительства мест для хранения автомобильного транспорта и многие другие.

"Реализация плана позволит осуществить грамотное функциональное зонирование территорий, решит вопросы озеленения, цветочного оформления, размещения игровых и спортивно-оздоровительных комплексов для детей и подростков, площадок для отдыха и выгула домашних животных, упорядочения размещения легкового автотранспорта в местах хранения автотранспорта на дворовых территориях и многие другие мероприятия по благоустройству территории города", - сказал он.

О масштабности плана говорит уже то, что количество пунктов в нем превышает 70 (и это не считая информационного сопровождения, организации субботников, конкурсов, пресс-конференций, проведения информационно-разъяснительной работы в трудовых коллективах и с населением по месту жительства по вопросам поддержания порядка на своих территориях, молодежных акций в поддержку волонтерского движения по наведению порядка и обустройству Минска, в том числе территорий, прилегающих к общежитиям).

Так, запланированы мероприятия по обустройству 723 дворовых территорий, в том числе по устройству и совершенствованию внутриквартальных проездов, тротуаров, пешеходных дорожек, детских игровых площадок, оборудованию мест отдыха, озеленению, установке малых архитектурных форм и других элементов благоустройства. С участием средств населения должно быть капитально отремонтировано 1074 тыс. кв.м жилья; отремонтированы 2050 подъездов. Появится 17 новых и обновленных в результате ремонта площадок для выгула домашних животных. Будут обустроены и отремонтированы 374 контейнерные площадки для сбора отходов, в том числе для раздельного. А среди школьных и дошкольных учреждений столицы проведут акции по сбору вторичных материальных ресурсов.

На 31 автостоянке обновят сетчатое ограждение, на 21 - разметку машино-мест, и проведут ямочный ремонт асфальтовых покрытий на 800 кв.м автостоянок. В целом же в городе на этот год запланировано строительство 18 автостоянок, гараж-стоянок и паркингов, также гостевых парковок на 2881 машино-место и велопарковок - на 449 мест.

Кстати, велолюбителей и не только порадует такой пункт, как адаптация улично-дорожной сети к беспрерывному велосипедному движению (создание безбарьерной среды, понижение уровня бортового камня в местах пересечения маршрутов с проезжей частью, восстановление дорожного покрытия, организация закольцованного велодвижения). А для всех поклонников ЗОЖ подарком станет обустройство и модернизация 212 спортивных площадок на дворовых территориях.

До 1 мая город украсят цветочницы, декоративные урны и другие малые архитектурные формы, а объекты торговли, общепита и бытового обслуживания порадуют обновленным цветочным оформлением.

Пройдут субботники по наведению порядка на территориях кладбищ, мемориальных комплексов, захоронений воинов и партизан Великой Отечественной войны на городских кладбищах и многое другое.-0-