30 июля, Могилев /Ольга Емельянова - БЕЛТА/. Более 70 школьных базаров будут работать в Могилевской области. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в главном управлении торговли и услуг облисполкома.

На базарах, большинство которых откроется в августе, можно будет приобрести все необходимое для учащихся, не посещая другие магазины. Представленная продукция позволит подготовить к школе как самых маленьких - первоклашек, так и старшеклассников, подчеркнули в Могилевском облисполкоме.

Самый крупный школьный базар разместится в Могилеве на площадке возле торгового центра "Парк Сити". Он будет работать по 31 августа с 11.00 до 19.00. Здесь планируется задействовать около 60 субъектов хозяйствования, которые предложат различные товары, необходимые к новому учебному году: от канцелярских принадлежностей и школьных ранцев-рюкзаков до одежды делового стиля и спортивной обуви.

В Бобруйске школьные базары уже развернулись на пешеходной зоне улицы Социалистической и возле "Универмага". Торговые ряды будут работать до 8 сентября с 9.00 до 16.00 ежедневно, кроме понедельника.

В райцентрах также запланирована организация школьных базаров. В Кричеве расширенная продажа товаров школьного ассортимента ведется с 20 июля на местном рынке, с начала августа по выходным дням она стартует на городском рынке в Осиповичах. Также в райцентре 16 и 23 августа состоится большая ярмарка "Школьный базар - 2019" с участием субъектов торговли всех форм собственности и предприятий товаропроизводителей.

"Школьные базары всегда пользуются популярностью. Однако наибольший приток посетителей мы ожидаем во второй половине августа. Именно в это время большинство родителей начинает собирать детей в школу", - отметили специалисты.

Возможность подготовить школьников к новому учебному году предоставлена и в других торговых объектах региона. Приобрести школьную одежду, обувь, чулочно-носочные и кожгалантерейные изделия можно в фирменных и ведомственных магазинах предприятий изготовителей и торговли: "Калинка", "Коминтерн", "Жлобинская швейная фабрика", "Марко", "Неман", "Панда", "Свитанок", "8 Марта" и др.

"Запасы продукции школьного ассортимента мы постепенно начали создавать еще в апреле-мае текущего года, поэтому на сегодняшний день торговля обеспечена достаточным количеством одежды делового стиля, обуви, школьных принадлежностей", - заявили в облисполкоме.

Торговые организации проводят различные акции социальной направленности: продажу товаров в рассрочку и кредит, предоставление скидок. Например, универмаг "Центральный" (Могилев) предоставляет скидку в размере 25% на одежду для школьников. Здесь также утверждена социальная программа лояльности, которая доступна для каждого покупателя. Она предполагает постепенное уменьшение цены на товары школьного ассортимента: на 10% - до 1 августа, на 15% - 2-20 августа, на 20% - 21-31 августа, на 25% - 1-15 сентября. В розничной торговой сети Могилевской области 24-25 августа пройдет акция "Единый день скидок". В регионе запланировано проведение более 300 выставок-продаж и распродаж к новому учебному году.-0-