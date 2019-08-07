7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 70% студентов минских вузов будут обеспечены местами в общежитиях в новом учебном году, сообщил журналистам начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Сергей Касперович, передает корреспондент БЕЛТА.

"Есть ряд университетов, где стопроцентный охват нуждающихся студентов, в том числе в столице. В целом мы видим перспективу перейти за 90% в ближайшее время. Я не могу сказать, что в Минске будет такая цифра на 1 сентября, но за 70% будут точно переходить все столичные университеты с начала учебного года. Реальные цифры могут оказаться выше с учетом нуждаемости первокурсников, которые еще подают документы на выделение мест в общежитиях", - сказал Сергей Касперович.

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