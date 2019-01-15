15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 700 дворовых территорий благоустроены в Минске в 2018 году, сообщила сегодня журналистам в пресс-центре БЕЛТА начальник управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома Марина Малаева.

В том числе проведено комплексное благоустройство 10 дворов. "Эту практику продолжим в 2019 году", - отметила Марина Малаева.

Также приведены в порядок 3,7 тыс. подъездов в жилом фонде, работа проводится с участием населения. "Большое внимание уделяется цветочному оформлению и озеленению. В 2018 году коммунальные службы и субъекты хозяйствования высадили более 10 млн цветов и свыше 49 тыс. деревьев", - добавила начальник управления.-0-

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