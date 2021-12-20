Более 700 мест предложат предприятия Минска на электронной ярмарке вакансий 23 декабря

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 700 предложений о трудоустройстве, в том числе для молодежи, ждет посетителей электронной ярмарки вакансий с участием предприятий столицы 23 декабря, сообщили БЕЛТА в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.

Мероприятие пройдет с 10.00 до 12.00 на сайте http://e-vacancy.by.

Соискатели смогут узнать о вакантных местах на следующих столичных предприятиях: ЖЭУ №3 Заводского района Минска, Минская овощная фабрика, УП "Минскводоканал", ОАО "Керамин, ОАО "МАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАВТОМАЗ", ОАО "МЗКТ", ОАО "Минское производственное кожевенное объединение", ОАО "МТЗ", Зеленстрой Ленинского района, Ремавтодор Партизанского района, "Белсоюзпечать" и др. Обещают более 700 вакансий, подходящих в том числе для молодежи.

У участников ярмарки будет возможность подробно ознакомиться с вакансиями и условиями труда, задать интересующие вопросы, направить резюме, получить электронную консультацию и даже приглашение на собеседование в режиме реального времени.

По окончании мероприятия вакансии будут сохранены в общереспубликанском банке вакансий на сайте http://gsz.gov.by/.-0-