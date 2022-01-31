Более 700 участков для голосования на референдуме планируют организовать в Могилевской области

31 января, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилевской области планируют организовать более 700 участков для голосования на республиканском референдуме по вопросу внесения изменений и дополнений в Конституцию. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил председатель Могилевской областной комиссии по референдуму Валерий Берестов.

Не позднее 1 февраля будут образованы участки для голосования в регионе, отметил Валерий Берестов. "Предварительно их будет около 700. Так, например, в Горках будет на один избирательный участок больше. В 2020 году выборы пришлись на август, тогда студенты Белорусской государственной сельскохозяйственной академии были на каникулах и голосовали по месту пребывания. А в этот раз они будут голосовать в Горках", - сказал он.

Райисполкомы уже сформировали районные избирательные комиссии - их в области 25. "Органы, образовавшие комиссии, соблюли необходимые требования и нормы Избирательного кодекса: более половины - представители общественных объединений и политических партий, почти 2/3 - женщины и более 4% - молодежь до 30 лет", - подчеркнул Валерий Берестов.

Будут организованы участки для голосования в медицинских учреждениях, оказывающих стационарную медпомощь, всего 32 по всей области.

Сейчас идет аккредитация наблюдателей в комиссии на всех уровнях. "Уже аккредитованы около 100 наблюдателей, 5 из них - в областную комиссию", - рассказал председатель Могилевской областной комиссии по референдуму.

Могилевская областная типография им. Спиридона Соболя приступила к печати пригласительных на референдум, их будет приблизительно 700 тыс. Такие пригласительные будут опускаться в почтовые ящики жителей региона.

"Роль и задача областной комиссии - организовать проведение референдума в Могилевской области в соответствии с требованиями Избирательного кодекса и календарным планом организационных мероприятий, который разработала и утвердила Центральная избирательная комиссия и, мы этому принципу следуем. Наша задача - оказать всяческую поддержку: правовую, тематическую и другую помощь территориальным комиссиям в проведении и организации референдума", - добавил Валерий Берестов.-0-