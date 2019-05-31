Более 700 участников выйдут на пробег по исторической части Гродно

31 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. На дистанции пробега "Гарадзенская вандроўка" по старинным улицам Гродно 2 июня выйдут более 700 человек. Пробег проводится уже в третий раз, сообщили БЕЛТА в управлении спорта и туризма Гродненского облисполкома.

"У участников есть возможность под новым ракурсом взглянуть на городские достопримечательности. Серьезный уровень организации, креативный формат - все это сделало "Гарадзенскую вандроўку" одним из самых популярных пробегов в городе", - рассказали в управлении спорта и туризма.

Не удивительно, что пробег собрал максимально возможное количество участников. По положению на старт могли выйти 700 человек. Заявки же подали 712 спортсменов. Всего в забеге две основных дистанции. Большинство - свыше 500 человек - преодолеют 10 км. Около 200 бегунов заявились на 5-километровую дистанцию. Среди участников не только горожане, но и гости из разных регионов Беларуси, а также иностранцы - представители Польши, России и Украины.

Также в этом году в программу включен детский пробег. На короткой дистанции за победу поборются более 100 мальчишек и девчонок.

В управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома сообщили, что на время проведения пробега 2 июня с 10 до 12 часов возможны ограничения в движении по некоторым улицам города.

"Гарадзенская вандроўка" - второй этап Гродненской беговой лиги. Она объединяет 7 топовых стартов сезона в регионе, участники которых по итогам года смогут побороться за победу в общем зачете. В календарь лиги, например, включены международный марафон дружбы Гродно-Друскининкай, полумарафон на Августовском канале, Новогодний мини-марафон, забег "Гродненская ночная десятка" по пересеченной местности горнолыжного комплекса.-0-