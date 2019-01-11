Более 72 тыс. пожилых жителей Гродненской области получают помощь от молодых волонтеров

11 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Молодые волонтеры в Гродненской области на постоянной основе помогают более чем 72 тыс. пожилым людям, которые проживают одни. Об этом сегодня во время торжественных мероприятий, посвященных 100-летию системы социальной защиты, сообщил журналистам председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Гродненского облисполкома Анатолий Зимновода, передает корреспондент БЕЛТА.

В Гродненской области тимуровское волонтерское движение развивается в том числе благодаря совместному проекту комитета по труду, занятости и соцзащите и главного управления образования облисполкома.

"Помощь различная - доставка воды, дров, продуктов, уборка жилья, дворов. Они поздравляют с праздниками, приглашают на культурные мероприятия. Это позволило направить дополнительные силы по поддержке пожилых и в моральном плане", - отметил Анатолий Зимновода. Сегодня волонтеры посещают более 72 тыс. пожилых жителей области. Их количество постоянно увеличивается.

Планируют в регионе продолжить создание домов совместного проживания для пожилых людей. Первый такой дом в 2011 году начал работу в Сморгонском районе, а сегодня в регионе 22 дома совместного проживания.

"Это та форма работы, которая малозатратна для бюджета, но очень эффективна в плане психологического восприятия человеком. Потому что дом-интернат пожилыми людьми воспринимается по-особому, а когда такие люди живут вместе в доме, вместе ведут хозяйство, у них все получается", - сказал Анатолий Зимновода.

В Гродненской области внедряются и развиваются новые формы социального обслуживания. "Практика показала, что граждане пожилого возраста, поддерживающие активный образ жизни, имеют желание и возможность принимать участие в работе кружков, клубов, в культурно-массовых и спортивно-оздоровительных мероприятиях, получать новые знания, оказывать помощь другим. С этой целью во всех центрах области созданы и функционируют отделения дневного пребывания для граждан пожилого возраста, в двух из них оказываются услуги дневного ухода", - добавил Анатолий Зимновода. Наиболее популярные направления в работе отделений - обучение компьютерной грамотности, языковые курсы, оздоровительные и спортивные кружки (скандинавская ходьба, гимнастика), краеведение, рукоделие, волонтерская деятельность.

Гродненская область стала площадкой для апробации механизма государственного социального заказа. С 2013 года пожилым людям на дому оказываются социальные и медуслуги медицинскими сестрами милосердия Белорусского общества Красного Креста в рамках госзаказа.-0-