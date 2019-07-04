Более 73,3 тыс. га сельскохозяйственных культур повреждено в Гомельской области из-за засухи

4 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области из-за продолжительного периода засушливой погоды повреждено 73,3 тыс. га сельскохозяйственных культур, сообщила на брифинге заместитель начальника управления интенсификации растениеводства комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома Елена Филипович, передает корреспондент БЕЛТА.

По данным на утро 4 июля, на полях региона погибло 23,7 тыс. га сельскохозяйственных культур, из них 17,1 тыс. га яровых и озимых зерновых (4,8% от их посевной площади). "За последнюю неделю ситуация несколько усугубилась. Однако показатели значительно меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда гибель посевов фиксировали на 18% всей площади посевов озимых и яровых зерновых", - рассказала Елена Филипович. Сейчас специалисты ежедневно обследуют поля.

Наиболее пострадали площади зерновых культур Гомельского, Брагинского, Добрушского, Речицкого и Лоевского районов, где фиксируется значительная гибель посевов. Вместе с тем в трех районах - Светлогорском, Хойникском и Чечерском - зарегистрированы только повреждения.

Аграрии надеются, что в дальнейшем ситуация существенно не ухудшится. "Прошедшие практически повсеместно дожди помогли спасти ситуацию по кукурузе и яровым культурам", - отметила Елена Филипович. К тому же если в прошлом году осадков не было весь вегетационный период, то в мае 2019 года дожди, прошедшие на значительной части Гомельской области, способствовали развитию сельскохозяйственных растений и формированию урожая.-0-