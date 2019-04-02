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Более 8 млн деревьев подготовлено для посадки на "Неделе леса" в Гомельской области

Регионы 02.04.2019 | 07:47
Фото из архива
Фото из архива

2 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области подготовлено более 8 млн деревьев для посадки на "Неделе леса", которая пройдет с 13 по 20 апреля, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель генерального директора по идеологической работе областного государственного производственного лесохозяйственного объединения Елена Потапова.

"Гомельское ГПЛХО и входящие в его состав лесхозы определили перечни объектов для лесовосстановления и наведения порядка во время нынешней республиканской акции. В них вошло более 600 объектов. Планируется убрать значительные объемы мусора, отремонтировать и привести в порядок десятки мест отдыха", - рассказала Елена Потапова.

С каждым годом к акции присоединяется все большее количество участников. Это представители общественных организаций, депутатского корпуса, руководители различных министерств и ведомств, бизнес-сообщества и др.

Так, в прошлом году свой вклад в приумножение лесного фонда Гомельской области внесли более 9,3 тыс. человек. Ими было высажено свыше 8,2 млн сеянцев на площади более 2,4 тыс. га. Добровольцы помогли убрать более 530 куб.м мусора, отремонтировать и привести в порядок 44 места отдыха, благоустроить приусадебные территории. Также приведены в надлежащее состояние воинские захоронения, расположенные в границах лесного фонда региона.

Подключиться к благому делу может каждый желающий. Для этого нужно обратиться в ближайший лесхоз или лесничество. Специалисты определят место и вид работы, обеспечат необходимым инвентарем и посадочным материалом.

Нынешняя добровольная акция, организатором которой традиционно выступает Министерство лесного хозяйства, пройдет уже в 12-й раз и будет посвящена Году малой родины, а также 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Поэтому особое внимание будет уделено знаковым местам: мемориальным комплексам, воинским захоронениям, расположенным в лесном фонде региона.

Главная цель мероприятия - привлечение широкого внимания общественности к проблемам лесного фонда, популяризация бережного отношения к одному из главных природных ресурсов страны, усиление экологической, экономической и социальной роли лесов.-0-

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Теги
Гомельская область, лесное хозяйство
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