Более 8% населения Минской области привились двумя компонентами вакцины от COVID-19

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области двумя компонентами вакцины от COVID-19 привились более 8% населения. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказали в главном управлении по здравоохранению Миноблисполкома.

"Первую прививку от коронавирусной инфекции в Минской области сделали 165 283 человека, что составляет 11,55% населения региона. Два компонента приняли 119 177 граждан, это 8,32% жителей области", - рассказали в управлении.

Вакцинация от COVID-19 в области организована во всех центральных районных больницах, Жодинской городской больнице и Минской областной детской клинической больнице. Кроме того, жители сельской местности вакцинируются на базе врачебных амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов, куда приезжают выездные прививочные бригады. Также в регионе для вакцинации в сельской местности используются передвижные медицинские комплексы.

Населению предлагают на выбор два препарата: китайский Vero Cell от компании Sinopharm и российский "Гам-КОВИД-Вак" ("Спутник V"), который пользуется большей популярностью среди населения Минской области.-0-